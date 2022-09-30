Ростуризм предложил возвращать мобилизованным россиянам деньги за туры

Глава Ростуризма Догузова попросила возвращать мобилизованным россиянам деньги за туры

Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила в приоритетном порядке возвращать мобилизованным россиянам денежные средства за приобретенные туры и брони в гостиницах. Об этом в пятницу, 30 сентября, руководитель ведомства написала в своем Telegram-канале.

Письмо с просьбой оказывать максимальное содействие гражданам, призываемым на военную службу в рамках частичной мобилизации, она направила российским отельерам и туроператорам, попросив возвращать деньги данной категории граждан без удержания фактически понесенных расходов.

«Понимаю всю сложность ситуации и для бизнеса, однако прошу искать решения, которые максимально учитывают интересы туристов, призванных на военную службу», — попросила Догузова.

Ранее сообщалось, что РЖД также пообещали вернуть деньги за неиспользованные билеты мобилизованным россиянам. Так, проездные документы на поезда дальнего следования, которые граждане не использовали в связи с их призывом на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных плат и сборов.