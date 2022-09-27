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РЖД вернут деньги за билеты мобилизованным россиянам

РЖД вернут средства за неиспользованные билеты мобилизованным россиянам

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В холдинге «Российские железные дороги» (РЖД) пообещали вернуть деньги за неиспользованные билеты мобилизованным россиянам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В РЖД также сообщили, что билеты на поезда дальнего следования, которые россияне не использовали в связи с их призывом на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных плат и сборов. «Даже если они куплены по невозвратному тарифу», — добавили в компании.

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Более того, в холдинге отметили, что возврат денежных средств осуществляется как на поезда дальнего следования, так и за билеты или абонементы на пригородные поезда.

Ранее в сентябре российская авиакомпания «Аэрофлот» также пообещала вернуть деньги за билеты мобилизованным россиянам. В компании назвали отказ таких пассажиров от полета вынужденным.

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Фариза Бацазова
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