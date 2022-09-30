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Сообщение о задержании мобилизованного из Пермского края оказалось недостоверным

Сообщение о задержании мобилизованного жителя Пермского края оказалось недостоверным

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сообщение о задержании россиянина, мобилизованного из Березняков Пермского края, оказалось недостоверным.

В новостном Telegram-канале «36,6», насчитывающем почти семь тысяч подписчиков, 29 сентября было опубликовано сообщение, в котором утверждалось, что военная полиция якобы задержала одного мобилизованного и «грозит ему статьей» — тот накануне опубликовал видео из Елани, где показал размещение солдат в поле без какого-либо обеспечения.

В качестве источника изложенных сведений авторы указывают пост «супруги одного из сослуживцев» призывника во «ВКонтакте» (на данный момент удален). При этом жена самого пермяка комментариев о муже и его возможном задержании не предоставляла. В целом в тексте отсутствуют какие-либо подробности случившегося и данные, к примеру, о том, при каких обстоятельствах мужчина был задержан. Также не указаны официальные сведения от представителей силовых структур, местных властей или оборонного ведомства страны. «Информация требует подтверждения! Мы не можем быть уверены в ней на 100 процентов, но посчитали, что рассказать об этом необходимо», — сказано в заключение новости.

Позднее источник в Минобороны России в беседе с Ura.ru опроверг информацию о задержании мобилизованного жителя Березняков. «Автора видео никто не задерживал, командованием части с ним проведена беседа, в ходе которой разъяснены все вопросы. Все в порядке», — сообщил собеседник агентства и добавил, что в настоящее время пермяк вместе с остальными мобилизованными определен в свое подразделение и готовится к проведению занятий.

Указанные сведения также назвал фейком и источник РИА Новости в силовых структурах. «Появившиеся в сети данные были проверены, они не соответствуют действительности», — заключил он. Аналогично на данные из соцсетей отреагировали в беседе с «Коммерсантом» и в правительстве Пермского края.

Утверждения о задержании мобилизованного из Пермского края не получили широкого распространения в СМИ — его публиковали некоторые Telegram-каналы и онлайн-сообщества в соцсетях, в том числе канал Readovka, Ura.ru и «Силовики» (пост был удален).

При этом на информацию, поступившую из Минобороны и силовых структур, обратило внимание гораздо большее количество изданий и агентств, в том числе крупных. Среди них оказались 59.RU, MK.RU, «АиФ.ру», «Pro город Пермь».

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Варвара Кошечкина
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