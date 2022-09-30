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В НАТО назвали условие прекращения существования Украины

Столтенберг: Украина перестанет существовать как суверенная страна, если не будет воевать

Фото: National Police of Ukraine / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал на брифинге условие прекращения существования Украины. Трансляцию ведет Deutsche Welle (признан Минюстом РФ иноагентом).

По мнению генсека Североатлантического альянса, Украина «перестанет существовать как независимое суверенное государство в Европе», если не будет воевать.

Во время брифинга Столтенберг также заявил, что Украина не может быть принята в НАТО прямо сейчас. Он подчеркнул, что решение по поводу ее членства должно приниматься путем совещания 30 стран-партнеров альянса.

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Алевтина Запольская
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