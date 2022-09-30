Сообщение о раздаче повесток на трассах в Перми оказалось частично недостоверным

Сообщение о раздаче повесток на трассах в Пермском крае оказалось частично недостоверным

Сообщение о том, что в Пермском крае водителям раздают повестки на трассах, оказалось частично недостоверным.

На региональном информационном портале 59.RU 26 сентября появилась публикация, в которой сказано, что на одной из трасс под Пермью сотрудники военного комиссариата дежурили вместе с инспекторами ГИБДД и вручали водителям повестки.

В качестве источника изложенных сведений авторы материала указывают нескольких местных жителей, которые накануне стали очевидцами событий — по их данным, представители военкомата и инспекторы дежурили на дороге, связывающей город Добрянка и поселок Нижний Лух. «Тормозят всех подряд. При мне остановили около десяти машин. Вероятно, рейд рассчитан на возвращающихся с дач», — рассказал один из мужчин.

В том же материале приводятся официальные комментарии представителей соответствующих ведомств. Так, в ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили присутствие своих сотрудников на указанном участке и пояснили, что они «занимались своей обычной работой — обеспечением безопасности дорожного движения».

В свою очередь в краевом военном комиссариате подтвердили, что действительно вручали повестки на трассе под Добрянкой — тем людям, которые «сейчас имеют ценность для Вооруженных сил и могут принести пользу на специальной военной операции». «Это мужчины, ранее прошедшие срочную службу, имеющие практический боевой опыт или особую военно-учетную специальность, нужную на сегодняшний день», — пояснили в военкомате и порекомендовали в случае ошибок в процессе призыва на военную службу обращаться в соответствующие органы по месту жительства или, для разрешения спорных ситуаций, — в региональный военный комиссариат.

Позднее, 29 сентября, в пермском военкомате заявили, что не давали своим сотрудникам команды на вручение повесток на дорогах региона. «Нету таких команд и не было, чтобы останавливать водителей», — заявил собеседник Ura.ru.

Новость о вручении повесток водителям в Пермском крае не получила широкого распространения в СМИ (среди изданий ее заметил «Хронос медиа») и обсуждалась преимущественно в онлайн-сообществах и на личных страницах в соцсетях (к примеру, в группе «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте»).

Опровержение же, озвученное позднее в краевом военном комиссариате, было опубликовано гораздо большим количеством изданий, в основном региональных. Среди них оказались, в частности, ОСН, «Пермь открытая», «Pro Пермь», «Pro город Пермь».