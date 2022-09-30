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Танцор с тату Путина пожаловался на травлю после выступления под песню SHAMAN

Танцора балета Сергея Полунина осудили в Узбекистане после выступления под песню SHAMAN

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Танцора балета Сергея Полунина осудили в Узбекистане после выступления под песню артиста SHAMAN «Встанем», которая посвящена погибшим русским солдатам. Артист пожаловался на травлю в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

Полунин, у которого на груди есть несколько татуировок с лицом президента России Владимира Путина, во время шоу в Ташкенте станцевал под композицию SHAMAN. После этого организаторы мероприятия возмутились этим номером, а также начали кричать на сотрудников Полунина и в итоге отказались платить им деньги. Кроме того, организаторы намерены отсудить часть суммы, которую они заплатили за выступление артиста.

«Мы не должны прогибаться под такие вещи. Мы не должны позволять так поступать с русскими артистами и русской культурой», — считает танцор.

В беседе с РИА Новости представители Фонда развития культуры и искусства Узбекистана подчеркнули, что общение с Полуниным и его командой происходило в вежливой форме. Они отметили, что артист нарушил утвержденную заранее программу выступления — в ней не было упоминания о танце под песню SHAMAN.

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Евгений Шульгин
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