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Пригожин усомнился в законопроекте об участии заключенных в спецоперации

Пригожин усомнился в целесообразности законопроекта о привлечении заключенных к СВО
Евгений Пригожин (в центре)

Евгений Пригожин (в центре). Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин усомнился в целесообразности законопроекта о привлечении заключенных к участию в спецоперации (СВО) на Украине, который ранее внес в Госдуму парламент Башкирии. Его слова приводит пресс-служба «Конкорда» в группе во «ВКонтакте».

Пригожин предостерег башкирских парламентариев от «не до конца продуманного использования» находящихся в заключении. «Осужденных использовать в боевых действиях необходимо очень аккуратно. Боюсь, что данный закон закосит их под одну гребенку», — высказал мнение бизнесмен.

Также он призвал не подменять заключенными тех, кто должен быть мобилизован по закону, призвав «не отсиживаться за их спинами».

Парламент Башкирии внес в Государственную Думу законопроект о привлечении заключенных к участию в спецоперации. По словам председателя регионального парламента Константина Толкачева, осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь целей уголовного наказания, если будет защищать интересы России участием в боевых действиях.

Ранее Евгений Пригожин признал, что создал в 2014 году группу, которую впоследствии назвали частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

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Антон Похиляк
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