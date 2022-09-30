Описано влияние присоединения новых территорий к России на боевые действия

Политолог Леви: новые территории дадут РФ дополнительные основания для боевых действий

Для украинской стороны присоединение к России новых областей глобально ничего не поменяет — страна и так считает, что уже воюет с российской армией. Москва, в свою очередь, получит дополнительное юридическое основание для ведения боевых действий, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями для дальнейшего принятия регионов в состав страны. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. В ближайшее время ожидается подписание договоров о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России.

Военные последствия

Как считает политолог, даже без референдума и официального присоединения новых областей, России ничего не мешало перейти к более агрессивным действиям еще две недели назад: начать бомбардировки путей снабжения через Румынию и Польшу, восстановить контроль над воздушным пространством путем подавления систем ПВО и так далее.

«Но пока мы видим, что ситуация по-прежнему остается достаточно сложной, особенно в зоне Лимана. Строго говоря, России не нужен политический повод для ужесточения военных действий. Я еще молчу про историю с "Северным потоком", которую тоже можно использовать как обоснование для практически любых решений», — добавил политолог.

Политический знак

Включение новых территорий добавляет только юридические основания. Но, честно говоря, это уже казуистика — мы давно проехали точку, когда они были нужны. Теперь все решается не в судах, а на поле боя. Так что фактически ничего не меняется Дмитрий Леви политолог

Вместе с тем, присоединение территорий Леви не считает формализмом: по его словам, это значимый, ожидаемый шаг.

«Ситуация, которая складывается сейчас, видим, ведет нас к тому, чтобы в средне- или долгосрочной перспективе все успокоилось. Все тяготеет к концу украинской государственности путем раздела страны или какого-то другого сценария. Впрочем, на данный момент присоединение — это просто политический знак тем, кто живет в указанных областях, политический знак для Запада», — считает собеседник «Ленты.ру».

Он также обратил внимание на достаточно вялую реакцию Запада: очевидно, странам просто не удается придумать ничего нового: ни новых санкций, ни новых дополнительных ограничений.

«Вероятно, нас ждут лет 20 медленных попыток признать, согласовать новые области. Либо подвести Запад под зависимость от зерна, тогда проблема решится быстрее», — заключил политолог.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожских областях прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Согласно результатам голосования, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

Четыре новых субъекта России могут объединить в федеральный округ, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков. При этом он подчеркнул, что не знает, какое название дадут субъекту. «Мне кажется, варианты разные», — отметил сенатор.