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Путин обвинил Запад в разрушении несогласных сдать свой суверенитет государств

Президент Путин обвинил Запад в разрушении несогласных сдать свой суверенитет государств

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Запад разрушил государства, которые не были согласны сдать свой суверенитет в его пользу. Об этом во время выступления на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, Западу «критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу США». «Правящие верхушки одних государств добровольно соглашаются стать вассалами. Другие покупают, запугивают, а если не получается, разрушают целые государства, оставляя после себя гуманитарные катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных искореженных человеческих судеб», — подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что под прицелом США находятся все страны мира, в том числе соседи России по СНГ. При этом, по его мнению, Запад «явно им уже давно выдает желаемое за действительное».

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Алевтина Запольская
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