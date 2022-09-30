Путин рассказал о находящихся под прицелом США странах

Президент России Путин заявил, что под прицелом США находятся все страны мира

Президент России Владимир Путин заявил, что под прицелом США находятся все страны мира, в том числе соседи России по СНГ. Об этом он заявил в ходе своего выступления, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«У них под прицелом находятся все, в том числе наши ближайшие соседи - страны СНГ. Вместе с тем, Запад явно им уже давно выдает желаемое за действительное», — заявил глава государства.