Samsung начала продавать новые восстановленные смартфоны

TechRadar: Samsung будет продавать восстановленные смартфоны Galaxy S22

Samsung начнет продавать новые восстановленные смартфоны. Об этом сообщает издание TechRadar.

В разговоре с журналистами представители компании заявили, что намерены расширить программу Re-Newed на новые устройства. Таким образом, корейская корпорация намерена реализовывать смартфоны Galaxy S22 и другие актуальные устройства, вышедшие в 2022 году и ранее. В настоящий момент корейский IT-гигант продает восстановленные телефоны, выпущенные несколько лет назад.

Как заметили журналисты, в данный момент Samsung продает в Великобритании восстановленные Galaxy S20 и Galaxy Note 20, в США — Galaxy S21 и Galaxy Note 10. В ближайшее время компания выпустит в продажу восстановленные аппараты серии Galaxy S22 и прочие новые гаджеты.

Восстановленными устройствами считаются бывшие в употреблении гаджеты, которые были отремонтированы, приведены в товарный вид и выпущены в повторную продажу. Как правило, такие девайсы обходятся потребителям дешевле, чем новые. На восстановленные смартфоны также распространяются правила гарантийного обслуживания.

Весной 2022 года российские ретейлеры стали чаще предлагать своим потребителям восстановленные смартфоны. Так, восстановленные аппараты от Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, OnePlus и Realme появились в продаже у «МегаФона».