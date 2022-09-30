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В России увеличатся выплаты при рождении ребенка

В 2023 году единовременная выплата при рождении ребенка увеличится до 23 тысяч рублей

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В 2023 году единовременная выплата при рождении ребенка увеличится, сообщает Минтруд России в Telegram.

В ведомстве отметили, что единовременное пособие будет проиндексировано на 12,4% и увеличится до 23 011 рублей, в то время как максимальный размер выплат по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней составит 383 179 рублей, уточняет РИА Новости.

«Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для застрахованных граждан составит в 2023 году 33 282 рубля в месяц, а минимальный размер — 8630 рублей в месяц», — отметили в пресс-службе.

Соответствующие параметры заложены в бюджете Социального фонда.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что средний размер универсального пособия на одного ребенка в 2023 году по России составит 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей. Сумма выплат будет зависеть от нуждаемости семьи.

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Варвара Кошечкина
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