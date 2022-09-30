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В Запорожской области рассказали об угрозах со стороны СБУ

Рогов: СБУ угрожала желающим выехать на подконтрольную РФ территорию Запорожской области
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Reuters

За день до обстрела со стороны украинских военных автомобильной колонны с беженцами в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) угрожали людям, которые намеревались выехать на подконтрольную России территорию региона. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал в интервью «Известиям».

По его словам, 29 сентября несколько сотен местных жителей перекрыли трассу и потребовали, чтобы их выпустили. После этого на место прибыли сотрудники СБУ, которые стали угрожать людям. «Не найдя зачинщиков, им сказали: "Ну вы еще пожалеете, получите все сполна», — отметил Рогов.

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При этом он заявил о колоссальном числе запорожцев, желающих выехать на подконтрольную России территорию области. «Их долго не выпускали и не выпускают. Несколько недель, а некоторых даже месяцами. Референдум закончился, но даже по окончании референдума их продолжали не выпускать», — добавил председатель движения.

Утром 30 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по колонне с беженцами, направлявшейся с подконтрольной Киеву части Запорожской области на территорию, контролируемую Россией. В результате случившегося пострадали десятки человек.

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Алевтина Запольская
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