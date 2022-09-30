Названо число погибших от удара ВСУ беженцев в Запорожье

Рогов заявил о гибели 23 беженцев в результате удара ВСУ по колонне в Запорожье

Из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колонне с беженцами, которая направлялась с подконтрольной Киеву части Запорожья на территорию, контролируемую Россией, погибло 23 и было ранено 34 человека. Об этом в Telegram сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, где публикуются и кадры результатов обстрела.

«На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах», — написал Рогов. Он также напомнил, что ВСУ «бьют по больницам в Донецке, вчера ударили по колонне беженцев в Харьковской области, а сегодня по нашим родным запорожцам».

28 сентября беженцы перекрыли Ореховскую трассу, которая ведет из подконтрольного Украине Запорожья на освобожденные территории. На такой шаг люди пошли в знак протеста против действий украинских силовиков, которые всячески пытались затруднить выезд из региона через проверки спецслужб, согласования и электронные очереди.

А 30 сентября ВСУ нанесли артиллерийский удар по месту, где собираются колонны беженцев — авторынку на Ореховской трассе.