Сожитель убил россиянку в машине после предложения расстаться

В Архангельске задержали мужчину за убийство сожительницы за желание расстаться с ним

В Архангельске правоохранители задержали 41-летнего мужчину за убийство 39-летней сожительницы. Об этом в пятницу, 30 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, жительница города пропала 16 сентября. Следователи установили, что ее исчезновение носит криминальный характер. На допросе задержанный признался, что в тот день поссорился с гражданской женой в автомобиле, так как она пожелала расстаться с ним. Тогда мужчина начал трясти ее за голову, отвез к дому и ушел. 17 сентября он вернулся к машине и заметил, что женщина мертва. Он отвез тело в соседний район, оставил под мостом и засыпал песком.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Криминалистам и сотрудникам поискового отряда удалось найти тело жертвы. Причиной ее смерти стала тупая травма шеи.