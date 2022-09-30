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Экономика

«Совкомбанк» повысил ставки по вкладам с 30 сентября

Ставка по вкладам в «Совкомбанке» от 6 месяцев до 3 лет увеличится до 7,5 процента годовых

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

«Совкомбанк» увеличил процентную ставку по вкладу «Яркий процент с Халвой» до 7,5 процента годовых на сроках 6 и 12 месяцев. По вкладу «Удобный» ставка повышается на сроках открытия 2 и 3 года — также до 7,5 процента годовых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

Всем держателям карты рассрочки «Халва», которые открыли вклад на срок от 6 месяцев и не имеют просрочек по кредитам в банке, «Совкомбанк» начислит дополнительный 1 процент годовых в конце срока действия вклада при соблюдении регулярного оборота по карте. Это значит, нужно ежемесячно в течение всего срока действия вклада совершать не менее 5 покупок на общую сумму от 10 тысяч рублей. Максимальная ставка для держателей карты «Халва» составит 8,5 процента годовых по вкладам «Яркий процент с Халвой» на сроках 6 и 12 месяцев и «Удобный» на сроках 2 и 3 года.

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Татьяна Романова
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