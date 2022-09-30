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Бывший российский полицейский пойдет под суд за покушение на мошенничество

В Краснодаре осудят бывшего полицейского по делу о мошенничестве на три миллиона рублей

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрит дело бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска УМВД России по региону о мошенничестве. Об этом в пятницу, 30 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, 28 апреля полицейский предложил подозреваемому по уголовному делу о краже за вознаграждение поспособствовать в назначении наказания без лишения свободы. Сотрудник хотел получить три миллиона рублей, однако подозреваемый не согласился и обратился к правоохранителям.

30 июня обвиняемого задержали. По факту произошедшего возбудили дело по статье о покушении на мошенничество. Полицейский признал вину и был уволен со службы. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Екатерина Власова
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