Бывший российский полицейский пойдет под суд за покушение на мошенничество

В Краснодаре осудят бывшего полицейского по делу о мошенничестве на три миллиона рублей

Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрит дело бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска УМВД России по региону о мошенничестве. Об этом в пятницу, 30 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, 28 апреля полицейский предложил подозреваемому по уголовному делу о краже за вознаграждение поспособствовать в назначении наказания без лишения свободы. Сотрудник хотел получить три миллиона рублей, однако подозреваемый не согласился и обратился к правоохранителям.

30 июня обвиняемого задержали. По факту произошедшего возбудили дело по статье о покушении на мошенничество. Полицейский признал вину и был уволен со службы. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.