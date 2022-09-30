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Задержан глава фракции КПРФ в Мосгордуме

Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Зубрилин задержан в метро Москвы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Главу фракции КПРФ в Московской городской думе Николая Зубрилина задержали в столичном метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции.

Уточняется, что Зубрилина остановили на станции «Охотный Ряд», когда он возвращался с митинга в поддержку присоединения четырех новых регионов к России. «Спросили, что он там делал. 40 минут продержали в отделе полиции в метро, сейчас везут в ОВД "Китай-город"», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, обвинения Зубрилину не предъявляют, причина задержания не объясняется.

Ранее президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.

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Варвара Кошечкина
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