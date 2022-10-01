Путин поздравил Си Цзиньпина с днем образования КНР

Президент России Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем республики

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Днем образования республики. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Политик заявил, что между Москвой и Пекином налажено успешное сотрудничество, а сами страны «объединяют усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка». «Российско-китайские отношения динамично развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Несмотря на сложность международной обстановки, Россия и Китай сотрудничают на самых различных направлениях», — подчеркнул Путин.

День образования КНР — главный государственный праздник Китая, отмечается каждый год 1 октября. Образование республики провозгласили в 1949 году. Празднования начинаются на площади Тяньаньмэнь после того, как там торжественно поднимают флаг страны.