Спустя сутки после военного переворота в столице Буркина-Фасо прозвучали выстрелы

Спустя сутки после того, как в Буркина-Фасо произошел военный переворот, в столице страны Уагадугу прозвучали выстрелы. Об этом сообщает Reuters.

Пока не известно, кто стрелял. Как отмечает агентство, помимо этого сообщается о длинной колонне автомобилей сил безопасности, которая прошла по центру города.

Группа военных совершила второй переворот за год 30 сентября. Она захватила власть, тем самым сместив подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента. Новым лидером Буркина-Фасо объявили капитана Ибрагима Траоре. Причиной переворота Траоре назвал неспособность предшественника справиться с исламистами. Он также возглавил руководящую структуру страны «Патриотическое движение за сохранение и восстановление».

Военные уже распустили правительство и приостановили действие конституции. Границы Буркина-Фасо закрыты, введен общенациональный комендантский час (действует в темное время суток). Местонахождение экс-президента пока не известно.