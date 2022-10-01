Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В столице Буркина-Фасо прозвучали выстрелы

Спустя сутки после военного переворота в столице Буркина-Фасо прозвучали выстрелы

Фото: Vincent Bado / Reuters

Спустя сутки после того, как в Буркина-Фасо произошел военный переворот, в столице страны Уагадугу прозвучали выстрелы. Об этом сообщает Reuters.

Пока не известно, кто стрелял. Как отмечает агентство, помимо этого сообщается о длинной колонне автомобилей сил безопасности, которая прошла по центру города.

Группа военных совершила второй переворот за год 30 сентября. Она захватила власть, тем самым сместив подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента. Новым лидером Буркина-Фасо объявили капитана Ибрагима Траоре. Причиной переворота Траоре назвал неспособность предшественника справиться с исламистами. Он также возглавил руководящую структуру страны «Патриотическое движение за сохранение и восстановление».

Военные уже распустили правительство и приостановили действие конституции. Границы Буркина-Фасо закрыты, введен общенациональный комендантский час (действует в темное время суток). Местонахождение экс-президента пока не известно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
«Газпром» обвинил Молдавию в нарушении договора
Часть мобилизованных россиян направили на подготовку в Чечню
Украина ввела новые санкции против россиян
На Новодевичьем кладбище установили памятник легендарному режиссеру
«Газпром» подтвердил поставку газа в Молдавию
«Газпром» пообещал решить проблемы с поставками газа из России через Австрию
Собянин заявил о перепроверке списков мобилизованных в Москве и Подмосковье
«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
Дочь Заворотнюк сообщила о здоровье матери
Вучич рассказал о своей реакции на инциденты на «Северных потоках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.