В остановке транзита российского газа через Австрию увидели мотив

Аналитик Юшков: Австрия пытается заполучить больше газа, поэтому приостановила транзит

Возможно, Австрия пытается заполучить больше российского газа, поэтому и приостановила дальнейший транзит в Италию. Такой мотив в остановке транзита увидел ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в разговоре с «Лентой.ру».

«Неожиданный эффект»

Итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что российский «Газпром» заявил о невозможности поставить газ в европейскую страну по состоянию на 1 октября. Сложности с поставкой газа возникли из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию, уточнили в компании.

Я думаю, что проблема может быть уже даже в конкуренции европейских стран за российский газ Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Потому что получается, что суммарно "Газпром" ограничивает поставки газа. Он не может выполнить все свои контрактные обязательства, потому что не может доставить газ по известным причинам. Возможно, Австрия поменяла какие-то бюрократические документы, "Газпром" их не заполнил вовремя и так далее. Поэтому газ не проходит», — считает Юшков.

При этом аналитик отметил, что «Газпром» продолжает поставлять газ, соответственно, весь объем из-за бюрократических путаниц остается в Австрии.

Фактически Австрия сделала так, чтобы газ оставался у нее. Он к ней то приходит, а в Италию не приходит. Значит, Австрия получает больше газа Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Может быть, это банальная конкуренция между европейскими странами за доступные объемы газа. Такой может быть неожиданный эффект. Я думаю, что это определенный звоночек, и европейцам надо готовиться к тому, что и Австрия, и Италия останутся без газа», — заявил он.

Страх и прекращение поставок

Юшков сообщил, что мотив Австрии оставить себе больше газа может быть вызван страхом за полное прекращение поставок российского топлива.

«Потому что Украина обвиняет "Газпром", что тот не выполняет условия контракта. Он не доплачивает за транзит газа. А "Газпром" говорит, что это Украина нарушает условия контракта и не качает газ по тем газопроводам, который компания заказывает. Поэтому "Газпром" платит не по условиям "качай или плати", а платит только за фактически прокаченный газ. Поэтому, возможно, вскоре Украина прекратит покачивать российский газ», — объяснил он.

После этого все, кроме Балканских стран, останутся без российского газа: и Австрия, и Чехия, и Север Италии, и Германия, и Франция. Поэтому есть смысл попытаться себе забрать как можно больше газа сейчас Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

Ранее министр по делам энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна все еще зависима от поставок российского газа. Политик отметила, что в последние дни в Европейском союзе (ЕС) много обсуждали введение потолка цен на импортируемый газ. Она подчеркнула, что Австрия остается в зависимости от импорта природного газа, в частности из России.