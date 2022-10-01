Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россию не переизбрали в Совет ИКАО

Россия не смогла переизбраться в Совет Международной организации гражданской авиации

Фото: Henrickson / Wikimedia Commons

Россия не смогла переизбраться в качестве одного из членов Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, Россия не получила необходимого количества голосов, которые нужны для членства в руководящем Совете.

Собрания агентства проходят в Монреале — они продлятся до 7 октября. Руководящий совет состоит из 36 стран.

Ранее власти Тайваня исключили Россию из специальной безвизовой программы, введенной в 2018 году на экспериментальной основе. Безвизовый режим для россиян истек 31 июля и после этого не был продлен.

Культура отмены
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал виновного в отводе войск из Красного Лимана
Американцы остались недовольны политикой Байдена по Украине
Франция передаст Украине предназначенные для Дании установки CAESAR
Боррель заявил о невозможности прекратить конфликт России и Украины
Названы наиболее распространенные способы обмана покупателя на кассе магазина
В США усомнились в переизбрании Байдена из-за ухудшения его состояния
Черышев оформил первый дубль в составе итальянского клуба
Кадыров призвал принять «кардинальные меры» после отвода сил из Красного Лимана
На станции московского метро забыли экзотических животных
Россию не переизбрали в Совет ИКАО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.