Россию не переизбрали в Совет ИКАО

Россия не смогла переизбраться в Совет Международной организации гражданской авиации

Россия не смогла переизбраться в качестве одного из членов Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, Россия не получила необходимого количества голосов, которые нужны для членства в руководящем Совете.

Собрания агентства проходят в Монреале — они продлятся до 7 октября. Руководящий совет состоит из 36 стран.

Ранее власти Тайваня исключили Россию из специальной безвизовой программы, введенной в 2018 году на экспериментальной основе. Безвизовый режим для россиян истек 31 июля и после этого не был продлен.