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В России ответили на обвинения Запада в «перекройке карты Европы»

Захарова ответила на обвинения Запада в «перекройке карты Европы»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Calvin Hanson / Unsplash

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ее «умиляют аргументы Запада о том, что Россия решила перекроить карту Европы». На критику дипломат ответила в своем Telegram-канале.

По ее словам, довольно удивительно, что с подобным заявлением выступают в Берлине, учитывая, что Германия существует в нынешних границах благодаря их «перекройке» в конце 80-х годов ХХ века. Захарова добавила, что Москва пошла навстречу стремлению немцев объединиться, несмотря на то, что «германский фашизм разрушил половину нашей страны и уничтожил свыше 25 миллионов граждан».

Дипломат отметила, что большинство стран Восточной Европы также стали суверенными благодаря «перекройке» границ, произошедшей в последние несколько десятилетий. Помимо этого, как добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, благодаря «перекройке» границ Украина впервые в истории обрела государственность.

Захарова также напомнила натовские бомбардировки Югославии и призвала западные страны «определиться: "перекройка" границ — это хорошо или плохо».

Ранее 1 октября Захарова ответила на предложение Лондона оказать Дании помощь в расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Дипломат назвала это «борьбой лис за права кур».

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