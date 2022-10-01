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Захарова ответила на помощь Лондона в расследовании диверсии на газопроводах

Захарова назвала «борьбой лис за права кур» помощь Лондона в расследовании по газопроводам
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Swedish Coast Guard / AP

Помощь Великобритании в расследовании диверсии, произошедшей на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в конце сентября, является «борьбой лис за права кур». Так отреагировала на намерения Лондона официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

1 октября британский премьер Лиз Трасс в ходе встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Лондоне заявила, что Великобритания готова оказать королевству помощь с расследованием диверсии на газопроводах.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя уже потребовал участия России в расследовании взрывов на «Северных потоках». В противном случае расследование нельзя будет назвать объективным, уверен постпред.

Об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стало известно 27 сентября, первыми об этом сообщили власти Дании. Позднее об утечке заявили власти Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер. 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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Анастасия Шейкина
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