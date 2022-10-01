Британия захотела помочь Дании с расследованием диверсии на «Северных потоках»

Британия предложила Дании помощь с расследованием диверсии на «Северных потоках»

Великобритания готова оказать Дании помощь с расследованием диверсии, произошедшей на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в конце сентября. Это следует из заявления, распространенного в субботу, 1 октября, канцелярией британского премьера Лиз Трасс, передает ТАСС.

Как отмечается, соответствующее предложение Трасс озвучила в ходе встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая прошла в Лондоне. «Премьер-министр предложила помощь Соединенного Королевства в осуществлении идущего сейчас расследования», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что главы обеих стран сходятся во мнении, что произошедшее на газопроводах можно расценивать как диверсию.

Ранее 1 октября сообщалось, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя потребовал участия Москвы в расследовании подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По его мнению, в противном случае расследование нельзя будет считать объективным.

Об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стало известно 27 сентября, первыми об этом сообщили власти Дании. Позднее об утечке заявили власти Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер.

29 сентября газета Svenska Dagbladet сообщила, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».