Глава МВД наградил предупредившего о стрельбе в ижевской школе десятиклассника

Глава МВД Колокольцев наградил ученика за мужество во время стрельбы в ижевской школе

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил десятиклассника за мужество, проявленное во время стрельбы, которая произошла в ижевской школе № 88 26 сентября. Об этом в субботу, 1 октября, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, передает ТАСС.

По словам Волк, речь идет об ученике 10 «Б» класса Александре Стерхове. Во время нападения на учебное заведение он получил пулевое ранение, однако все равно направился в кабинет директора, чтобы предупредить его о стрельбе и грозящей ученикам и преподавателям опасности. Благодаря этому в школе смогли оперативно начать эвакуацию учащихся и сотрудников.

Кроме того, уже во время эвакуации десятиклассник помогал выводить детей из школы в безопасные места. Тогда его заметили спасатели и убедили самому обратиться за медицинской помощью.

«За решительность и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, Александр Стерхов награжден медалью МВД России "За вклад в укрепление правопорядка"», — уточнила Волк.

Стрельба в ижевской школе произошла 26 сентября. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Пострадали 24 человека, 22 из них — несовершеннолетние. Было установлено, что школу атаковал ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения. После нападения он покончил с собой.