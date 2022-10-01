Байден сообщил об освобождении семи задержанных в Венесуэле граждан США

Джо Байден заявил, что власти Венесуэлы освободили из-под стражи семь граждан США

Президент США Джо Байден заявил, что власти Венесуэлы освободили из-под стражи семь американцев, которые вскоре смогут вернуться на родину. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня, после многих лет незаконного содержания под стражей в Венесуэле, мы возвращаем домой Хорхе Толедо, Томеу Ваделла, Алирио Самбрано, Хосе Луиса Самбрано, Хосе Перейру, Мэтью Хита и Османа Хана», — заявил он.

Глава Белого дома поблагодарил правительственные органы Соединенных Штатов за «тяжелую работу, которая сделала возможным возвращением на родину американских граждан». «Все семьи, которые еще страдают, будучи разлучены со своими незаконно задержанными близкими, знайте, что мы по-прежнему привержены их освобождению», — отметил он.

Американский лидер назвал возвращение на родину удерживаемых насильно за рубежом граждан США первоочередным приоритетом для Белого дома.

Ранее старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности Белого дома Хуан Гонсалес заявил, что США готовы ослабить и постепенно отменить односторонние санкции в отношении Венесуэлы, если власти и оппозиция южноамериканской страны достигнут прогресса в диалоге.