18 человек пострадали в Испании в результате научного эксперимента

В Испании 18 человек получили ранения в результате взрыва из-за научного эксперимента

В испанской провинции Жирона в Каталонии не менее 18 человек, в том числе десять детей, получили ранения в результате взрыва. Это произошло во время научного эксперимента, который проводил местный университет, сообщает газета El Pais. В Twitter опубликованы кадры с места событий.

Сотрудник местного вуза проводил эксперимент перед зрителями, собралось около 300 человек. Сутью испытаний было показать, что бывает, если соединить в бочке жидкий азот и горячую воду. В эксперименте участвовали двое ученых, один вливал жидкость, другой держал металлические барабаны. Когда первый начал переливать воду и азот в емкости, произошел взрыв.

Пока не сообщается, что именно пошло не так. Погибших нет, но один из экспериментаторов получил серьезные ранения. Также пострадали некоторые зрители, все они уже госпитализированы.