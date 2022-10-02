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Россиянам назвали правильный способ совершать покупки

«Прайм»: старший менеджер Лемешева посоветовала россиянам совершать покупки онлайн

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Часто люди при посещении магазина набирают много ненужных товаров, которые стоят намного дороже того, что было на самом деле необходимо. Правильный способ совершать покупки россиянам назвала старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки «Перекресток» Юлия Лемешева в беседе с агентством «Прайм». Она посоветовала делать их онлайн.

«Основной фактор, влияющий на импульсивные покупки, — это эмоциональное состояние человека. Причем на количество покупок воздействуют как положительные, так и отрицательные чувства», — делится специалист.

Другой аспект — это сами магазины и маркетплейсы. Многие из них обустроены так, чтобы привлечь внимание яркими витринами, динамичными картинками и фото, которые мотивируют на покупку. Поэтому важно сформировать полезные привычки для покупки продуктов, отметила специалист.

По ее словам, иногда в супермаркете покупателю бывает сложно сориентироваться в отделах. Онлайн-инструменты позволяют структуризировать товары, спецпредложения. Они основываются на истории заказов или избранных позициях пользователя. По словам Лемешевой, это помогает совершать меньше хаотичных покупок: перед глазами всегда то, что было актуально ранее.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская назвала способы обмана покупателей кассирами в магазинах.

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Юлия Мискевич
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