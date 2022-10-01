Россиянам назвали способы обмана покупателей на кассе магазина

Доцент Лебединская: на кассе покупателей могут обмануть через двойное сканирование товара

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская назвала способы обмана покупателей кассирами в магазинах. О них она рассказала агентству «Прайм».

Эксперт пояснила, что существует несколько проверенных и распространенных практик, которые сохраняют свою актуальность. В частности, обсчитать покупателя можно при помощи акции «1+1», двойного сканирования товара, ввода вручную штрих-кода от другого товара и простого несоответствия стоимости на ценнике и в чеке.

Существует также несколько видов обмана с использованием чужих карт лояльности, продолжила Лебединская. «Чаще встречаются два варианта такого обмана: первый — подмена карты лояльности в момент выкладки товара из корзины на кассу для его оплаты, в результате чего бонусы начисляются на карту другого покупателя (либо кассира), а после покупателю возвращается его карта, но без бонусов», — сообщила она.

При втором варианте, если кассир видит большое количество бонусов на карте, он отдает покупателю свою, а его бонусы списывает себе. Однако опасения покупателя о возможной отмене покупки кассиром без уведомления банка напрасны, уверяет доцент. Но есть и другие ситуации, когда кассир утверждает, что оплата не прошла и обманным путем вынуждает клиента оплатить покупку повторно.

В таких случаях стоит возвращать деньги при помощи чарджбэка, а именно обратиться непосредственно в банк, советует Лебединская. При обнаружении банком оснований для возврата, деньги будут списаны со счета продавца и будут переведены обратно покупателю.

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