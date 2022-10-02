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Соседка Моисеева рассказала о происходящем в его квартире за неделю до смерти

Соседка Моисеева рассказала, что за неделю до смерти из квартиры певца выносили картины

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Global Look Press

Соседка заслуженного артиста России Бориса Моисеева рассказала о происходящем в его квартире за неделю до смерти. Подробностями она поделилась в эфире программы «Ты не поверишь».

Так, по словам женщины, у нее возникло странное предчувствие, когда из квартиры певца стали выносить предметы интерьера.

«Неделю назад выносили все его картины, работы. Я тогда понимала: что-то будет. Это настолько неприятно! Но не буду говорить, кто это делал», — сообщила она.

Ранее стало известно, что прощание с Борисом Моисеевым состоится в воскресенье, 2 октября, в траурном зале Троекуровского кладбища. «Прощание начнется в траурном зале в 12 часов дня», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет, его обнаружил Горох. Брат певца Маркс Толкач обвинил в его смерти концертного директора — по словам родственника Моисеева, Горох разрешал артисту употреблять алкоголь и сигареты, что сильно сказалась на его здоровье.

Марина Совина
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