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Личные данные премьера Британии утекли в сеть

Хакеры слили в сеть данные премьер-министра Британии Лиз Трасс и 25 членов правительства

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Личные данные премьер-министра Великобритании Лиз Трасс утекли в сеть. Об этом в воскресение, 2 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, виновники утечки — хакеры, которые помимо мобильных номеров британского премьер-министра слили в сеть данные еще 25 членов правительства. Данные были опубликованы на закрытом сайте хакеров. Там значатся номера министра обороны, главы МИД и министра внутренних дел. Каждому желающему хакеры продают интересующие их номера за 6,49 фунта (около 435 рублей).

Правительство Великобритании заявило о начале расследования, отметив, что часть опубликованных данных, давно устарела.

Ранее 2 октября сообщалось, что российская сеть электроники DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников.

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Владимир Седов
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