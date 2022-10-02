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Турист лишил возлюбленную багажа и провел весь отпуск под арестом

Пассажир круизного лайнера выкинул за борт чемодан возлюбленной и провел отпуск в трюме

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Пассажира круизного лайнера вывели с корабля в наручниках после того, как он выбросил багаж своей возлюбленной в море. Об этом сообщает The Express.

По сведениям издания, на второй день семидневного круиза турист кинул за борт чемодан своей девушки, лишив ее денег и документов. В результате члены экипажа поместили его в трюм под арест, где он провел всю оставшуюся часть отпуска.

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Отмечается, что по окончании круиза мужчину задержала полиция. В публикации говорится, что банковская карта дебошира осталась в его каюте, поэтому его бывшая девушка успела перевести с нее на свой счет крупную сумму денег.

Из-за чего между парой разгорелся скандал, не уточняется.

Ранее в июле стюардесса круизного лайнера рассказала о двух секретных комнатах на борту. По ее словам от пассажиров скрывают тюрьму и морг.

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Ксения Жарова
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