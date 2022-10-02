Россия выдала Норвегии ее гражданина

Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество гражданина королевства Абрахамсена

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о выдаче Норвегии гражданина королевства Аре Абрахамсена, которого объявили в розыск по каналам Интерпола за мошенничество, крупное хищение, а также предоставление ложных сведений о коммерческой компании, сообщает «МВД Медиа».

«По информации норвежской стороны, преступления были совершены с 2005 по 2013 год. Зафиксировано восемь эпизодов мошенничества, связанного с продажей акций и инвестиционной деятельностью. Осужденному вменяется присвоение порядка 25 миллионов крон. Также в отношении доходов на сумму 3,6 миллионов крон было совершено налоговое мошенничество. Сумма неуплаченных налогов составила около 1,2 миллионов крон», — заявила она.

Обвиненный в ряде преступлений мужчина не захотел отбывать наказание и скрылся за границей, из-за чего был объявлен в международный розыск, после чего задержан в России и выдан Норвегии по ее запросу.

Ранее стало известно, что Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрит дело бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска УМВД России по региону о мошенничестве.