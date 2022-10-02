Минобороны сообщило об учениях мобилизованных в тылу зоны спецоперации

Минобороны: добровольцы и мобилизованные граждане проходят подготовку в тыловых районах

Военные подразделения, в состав которых вошли добровольцы и мобилизованные граждане, проходят боевую подготовку на полигонах в тыловых районах мест проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

По данным российского военного ведомства, новобранцев обучают практическим навыкам ведения боевых действий в городских условиях и условиях промышленной застройки. После прохождения подготовки подразделения отправят на оборону вошедших в состав России территорий.

Также отмечается, что военные будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.

Ранее Министерство обороны России показало на видео боевую подготовку россиян, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, в учебном центре в Приморском крае. Учения проходят на одном из полигонов Тихоокеанского флота. Во время боевой подготовки мобилизованные военные будут выполнять огневые упражнения учебных стрельб из автоматов Калашникова и научатся метанию ручных боевых гранат. Помимо этого, они отработают вождение боевых машин.