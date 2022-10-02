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В России запустили программу по поиску поставщиков в Китае

В России заработала программа по поиску поставщиков из Китая на фоне санкций Запада

Фото: Lucas van Oort / Unsplash

В России заработала программа по поиску поставщиков из Китая на фоне санкций. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на председателя Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Витая Манкевича.

По его словам, данная программа необходима для функционирования малого и среднего бизнеса после введенных санкций со стороны Запада. Кроме того, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине больше 300 компаний ушли из России.

Манкевич рассказал, что нововведение поможет покупать предпринимателям товары из Китая, доставлять их и распространять, а платежами будут заниматься банки-партнеры. Программа в основном направлена на замещение промышленного оборудования, химического сырья, комплектующих и полупроводниковой продукции.

Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей добавил, что программа полезна не только для российских компаний, но и для китайских, поскольку представляет собой удобный способ выйти на рынок в России.

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Екатерина Власова
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