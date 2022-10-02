Американский сенатор раскрыл парадокс антироссийских санкций

Bloomberg: многочисленные санкции Запада только увеличили доходы России за счет роста цен

Многочисленные санкции Запада против России не оказали существенного влияния на состояние ее экономики. Соответствующий материал опубликовал обозреватель Дэниел Флэтли в статье для Bloomberg.

«Парадокс санкций заключается в том, что Россия, наоборот, увеличила доходы из-за роста цен на энергоносители», — процитировал журналист высказывание американского сенатора Билла Кэссиди.

Флэтли добавил, что эффективность введенных Западом санкций вызывает сомнения. По его словам, стабильность российской экономики будет осуществляться за счет доходов от продажи нефти и газа.

30 сентября власти США ввели новые санкции против России в связи с вхождением Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. В санкционный список включили ряд членов Госдумы и Совета Федерации, а также членов семей мэра Москвы Сергея Собянина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главу российского Минобороны Сергея Шойгу и главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину.