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Отоларинголог назвал причины шума в ушах

Отоларинголог Зайцев: шум в ушах может быть вызван воспалением слухового нерва

Фото: Kimia Zarifi / Unsplash

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU назвал причины шума в ушах.

По его словам, шум в ушах может быть как самостоятельным симптомом, которые называется тинитус, так и одним из симптомов какого-то заболевания. «Это могут быть заболевания внутреннего уха. Например, сенсоневральная тугоухость, воспаление слухового нерва. Это бывает достаточно часто», — отметил он.

Также шум в ушах может быть у людей, страдающий от кондуктивной тугоухости. «Это чаще женская история. Также при серной пробке. Когда она долго находится в слуховом проходе, это доставляет неудобство и будет шум, переходящий в гул», — пояснил врач.

По словам Зайцева, шум в ушах также может появиться из-за артериального давления. «На самом деле и при низком давлении, когда у человека резко снижается давление, сначала шум, потом меняется в писк», — добавил он.

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Марина Совина
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