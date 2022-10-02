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В Минобороны заявили о сорванном наступлении ВСУ на николаевском направлении

В Минобороны заявили о сорванном наступлении ВСУ на николаево-криворожском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: David Goldman / AP

Российским военным удалось сорвать наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое было предпринято на николаево-криворожском направлении. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным ведомства, украинские военные пытались организовать наступление сразу по трем тактическим направлениям — николаевскому, андреевскому и криворожскому. Наиболее активные действия ВСУ предприняли в районе населенного пункта Давыдов Брод — там были задействованы шесть украинских батальонов, в том числе два танковых.

Кроме того, два усиленных батальона ВСУ были брошены в район населенных пунктов Брускинское и Костромка для наступления на располагающиеся там позиции российских военных.

«В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано», — заявили в Минобороны. Там уточнили, что всего были уничтожены более 240 украинских военных, 78 единиц спецтехники и 31 танк.

Ранее, 1 октября, сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили несколько сотен солдат ВСУ на николаево-криворожском направлении.

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Варвара Кошечкина
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