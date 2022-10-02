Минобороны показало видео обучения мобилизованных наводчиков и механиков

Минобороны России показало видео обучения мобилизованных наводчиков-операторов и механиков

Минобороны России показало видеокадры обучения мобилизованных наводчиков-операторов и механиков колесной и легкобронированной техники, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Они проходят подготовку на базе одного из учебных центров Южного военного округа. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах военнослужащие подносят боеприпасы для БТР-82А, после чего их загружают в специальный отсек и производят выстрелы на полигоне. В ходе занятий военнослужащие изучают основные узлы и агрегаты современных образцов вооружения, совершенствуют навыки в вождении техники и выполняют упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения.

Занятия проходят по программе подготовки под руководством военных с богатым боевым опытом.

Ранее Минобороны России поделилось видеозаписью, на которой показаны удары подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подразделения ВДВ массированным огнем ликвидировали два танка и живую силу ВСУ.