Названы способы распознать взлом смартфона

«Известия»: распознать взлом смартфона можно, отследив трафик интернета

У россиян стали чаще взламывать смартфоны, чтобы похитить средства или личные данные. О способах распознания взлома гаджета пишут «Известия». В частности, это можно сделать, отследив трафик интернета.

«У взломанных гаджетов меняется "поведение". Сам по себе включается и выключается WI-FI, мобильный интернет или другая служба, появляются неизвестные приложения, которые вы не устанавливали. Они могут отобразиться как иконка на рабочем столе или пункт меню в настройках. То есть бывает, что его даже не видно, поэтому обращайте внимание на изменения», — рассказал преподаватель Synergy Academy, Product Lead в «Сколково» Артур Карапетов.

Также на возможный взлом устройства указывает рост интернет-трафика и быстрый расход аккумулятора — к его разрядке приводят приложения, работающие в фоновом режиме, о которых человек может даже не знать. Иногда опасность может скрываться за неизвестными входящими звонками и SMS.

«Проверить смартфон можно, изучив приложения, доступы и разрешения к ним. Необходимо просканировать устройство антивирусом на наличие зловредного ПО», — напомнила руководитель проектов в области информационной безопасности IT-кластера фонда «Сколково» Оксана Ульянинкова.

Ранее россиянам назвали способы, с помощью которых пользователи сети могут удалить личные данные из общего доступа — людям, которые хотят удалить результаты запросов о себе, следует обращаться в службу поддержки поисковых сервисов.