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60-летняя женщина примерила платья дочери и восхитила подписчиков

60-летняя мать блогерши Морпет примерила облегающие платья дочери и прославилась в сети

Кадр: @sashamorpeth / TikTok

Австралийская блогерша примерила одинаковые наряды вместе с матерью и прославилась в сети. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в TikTok.

23-летняя Саша Морпет разместила пост, в котором показала свои покупки с сайта модного бренда Oh Polly. На размещенных кадрах девушка позирует вместе с 60-летней мамой в трех разных образах, а именно в черном и зеленом облегающих платьях и в мини-платье бежевого цвета. Кроме того, женщины продемонстрировали фанатам кроп-топ в сочетании с юбкой длины макси.

Публикация инфлюэнсера стала вирусной и набрала почти четыре миллиона просмотров. Подписчики восхитились внешним видом героинь видео в комментариях. «Мама выглядит не хуже дочери», «Вы прекрасны», «Мама выглядит максимум на 40 лет», «Вы очень красивые», «Обожаю вас», «Вы выглядите заметно моложе», — высказывались зрители.

В мае блогерша Джулия Хэтч из США пожаловалась, что мужчины встречаются с ней ради знакомства с ее матерью. Тиктокерша рассказала, что пользователи оказались взволнованы внешностью ее 41-летней матери Эмбер Ланкастер, которую ранее заметили в соцсетях девушки. Американки сняли несколько совместных видео, где женщина продемонстрировала стройную фигуру, объемные длинные локоны и гладкую кожу.

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Майя Пономаренко
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60-летняя женщина примерила платья дочери и восхитила подписчиков
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