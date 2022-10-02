60-летняя женщина примерила платья дочери и восхитила подписчиков

60-летняя мать блогерши Морпет примерила облегающие платья дочери и прославилась в сети

Австралийская блогерша примерила одинаковые наряды вместе с матерью и прославилась в сети. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в TikTok.

23-летняя Саша Морпет разместила пост, в котором показала свои покупки с сайта модного бренда Oh Polly. На размещенных кадрах девушка позирует вместе с 60-летней мамой в трех разных образах, а именно в черном и зеленом облегающих платьях и в мини-платье бежевого цвета. Кроме того, женщины продемонстрировали фанатам кроп-топ в сочетании с юбкой длины макси.

Публикация инфлюэнсера стала вирусной и набрала почти четыре миллиона просмотров. Подписчики восхитились внешним видом героинь видео в комментариях. «Мама выглядит не хуже дочери», «Вы прекрасны», «Мама выглядит максимум на 40 лет», «Вы очень красивые», «Обожаю вас», «Вы выглядите заметно моложе», — высказывались зрители.

В мае блогерша Джулия Хэтч из США пожаловалась, что мужчины встречаются с ней ради знакомства с ее матерью. Тиктокерша рассказала, что пользователи оказались взволнованы внешностью ее 41-летней матери Эмбер Ланкастер, которую ранее заметили в соцсетях девушки. Американки сняли несколько совместных видео, где женщина продемонстрировала стройную фигуру, объемные длинные локоны и гладкую кожу.