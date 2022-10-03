Минобороны заявило об уничтожении около 100 бойцов ВСУ в районе Славянска

Минобороны заявило о массированном огневом поражении ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении в районе Славянска нанесено массированное огневое поражение резервам противника, а также подразделениям 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 3 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что за сутки было уничтожено около 100 украинских военнослужащих. Кроме того, противник потерял шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град».

За три дня суммарные потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении превысили 900 человек, добавили в Минобороны.

2 октября в российском военном ведомстве сообщали, что потери украинской стороны на краснолиманском направлении в результате удара российских военных превысили 200 человек.

Ранее Минобороны сообщило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы России и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. После этого чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что российские власти должны принять «кардинальные меры», и обвинил в произошедшем Героя России генерал-полковника Александра Лапина.