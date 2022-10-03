Быки сбежали с родео и три недели прятались в кукурузных полях

UPI: в Айове три быка сбежали с родео и затерялись в зарослях кукурузы

В американском штате Айова третью неделю не могут поймать быков, которые сбежали с родео в городе Фонда и прячутся в зарослях кукурузы. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Всего побег совершили пять быков, однако двух животных удалось поймать. Оставшихся трех быков видели в окрестностях городов Фонда и Померой. По словам местных жителей, их оказалось сложно изловить из-за кукурузных полей, в которых легко затеряться.

«Можно даже взять дрон, облететь им поле, и все равно их не увидеть, потому что днем они лежат, а перемещаются ночью», — пояснил начальник родео Луис Стаутер. Сотрудники родео считают, что быков будет проще поймать, когда с полей соберут кукурузу.

В офисе шерифа заявили, что не считают сбежавших быков проблемой, которой должна заниматься полиция.

Ранее сообщалось, что в Австралии участник родео был ранен быком перед сотнями испуганных зрителей. Наездника доставили в больницу, угрозы его жизни нет.