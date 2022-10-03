Урологи объяснили основные причины обострения цистита в межсезонье

Уролог Биленко: в межсезонье цистит обостряется из-за переохлаждения и гиповитаминоза

Рецидив цистита, как правило, происходит в межсезонье, а спровоцировать обострение могут многие факторы, в первую очередь, переохлаждение или гиповитаминоз, объяснили врачи-урологи Дмитрий Биленко и Андрей Дмитриев. В беседе с «Лентой.ру» они перечислили основные причины воспаления мочевого пузыря, а также рассказали, можно ли полностью вылечить этот недуг.

Цистит — это воспалительное заболевание мочевого пузыря, которое в большинстве случаев возникает или обостряется при воздействии на него условно патогенной флоры, сообщил уролог-андролог Института репродуктивной медицины REMEDI Дмитриев.

У мужчин это заболевание бывает очень редко и проявляется как осложнение другого недуга, вызывающего хроническую задержку мочи, либо инфекции мочевых путей. Хроническая форма заболевания может протекать бессимптомно.

Цистит — преимущественно женское заболевание. У них острая форма болезни протекает с достаточно яркой симптоматикой: частые позывы даже при пустом мочевом пузыре, рези и боли при мочеиспускании, гематурия. Чтобы снять симптомы при неосложненной форме заболевания, необходимо увеличить объем питья и пройти курс медикаментозного антибактериального лечения Андрей Дмитриев Уролог-андролог Института репродуктивной медицины REMEDI

В свою очередь уролог-андролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Дмитрий Биленко заявил, что существует ряд факторов, провоцирующих обострение цистита. Среди них он выделил:

ослабленный иммунитет

острую, пряную соленую пищу

большое количество кофе и шоколада в рационе

тесное нижнее белье

привычка долго терпеть позывы к мочеиспусканию

смена полового партнера

гинекологические болезни: вагиноз, вагинит и грибковая инфекция (молочница)

алкоголь, курение

Почему цистит обостряется в межсезонье

По словам Биленко, одним из главных триггеров рецидива цистита в межсезонье является переохлаждение.

Любое длительное переохлаждение опасно, в особенности для тех, кто уже «познакомился» с циститом или иными воспалительными заболеваниями мочеполовой системы. Переохлаждение может способствовать снижению иммунитета, заставляя защитные силы организма работать с дополнительной нагрузкой. Осенью и весной легче всего выйти на улицу в несоответствующем прохладной погоде гардеробе, да и постоянные скачки температуры воздуха и его влажности создают оптимальные условия, чтобы перемерзнуть и простудиться Дмитрий Биленко Уролог-андролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

Также обострению цистита способствует смена биоритмов, сокращение светового дня и естественное ослабление иммунитета из-за гиповитаминоза.

Можно ли вылечить хронический цистит раз и навсегда

Полностью вылечить хронический процесс невозможно, объявил Биленко. «Пациенты должны помнить, что во многом эффективность лечения зависит от них самих: мало просто принимать назначенные препараты, нужно скорректировать образ жизни, наладить правильное питание, отказаться от вредных привычек, избегать переохлаждений. Основная задача — контролировать процесс в стадии ремиссии и не допускать рецидивов. Для этого нужно динамически наблюдаться у уролога, гинеколога», — подытожил он.

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