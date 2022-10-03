В рамках акции «МЫВМЕСТЕ» дети по всей России напишут военным «Добрые письма»

В рамках акции «МЫВМЕСТЕ» дети по всей России напишут «Добрые письма» для участников СВО

Российское движение детей и молодежи 3 октября запустило Всероссийскую акцию «Добрые письма». Дети своими руками создают открытки, в которых пишут о том, как сильно они гордятся солдатами и ждут их возвращения с победой в родные города.

Ребята также создают талисманы на удачу для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Письма и подарки от детей будут доставлены участникам специальной военной операции в места их дислокации силами волонтеров #МЫВМЕСТЕ.

Присоединиться к акции можно всем желающим. Для этого достаточно опубликовать письмо поддержки для мобилизованных в социальных сетях с хештегами #ДобрыеПисьма, #МЫВМЕСТЕ, #РДДМ. Электронные открытки с обращениями для вооеннообязанных организаторы акции также направят участникам специальной военной операции.

