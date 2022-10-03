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Одобрены договоры о вхождении Херсонской и Запорожской областей в состав России

Госдума ратифицировала договоры о вхождении Херсонской и Запорожской областей в состав РФ

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Госдума ратифицировала договоры о вхождении Херсонской и Запорожской областей в состав России. Трансляция заседания нижней палаты парламента доступна на Rutube-канале нижней палаты парламента.

Уточняется, что депутаты Госдумы одобрили ратификацию двух договоров единогласно.

Также нижняя палата парламента ратифицировала договоры о вхождении в состав России Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР). Соответствующие документы ранее внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин.

30 сентября в Кремле глава государства подписал договор о принятии в состав России новых регионов. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали за.

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Никита Абрамов
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