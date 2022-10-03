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Российский посол прокомментировал заявления о нелегитимности референдумов

Вызванный в МИД Франции посол России Мешков подтвердил легитимность референдумов
Алексей Мешков

Алексей Мешков. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Посол России во Франции Алексей Мешков прокомментировал заявления относительно нелегитимности прошедших референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Его слова приводит РИА Новости.

Вызванный в МИД Франции российский дипломат подтвердил законность голосования. «Посол категорически отверг инсинуации вокруг законности и легитимности референдумов, а также решений о вхождении указанных регионов в состав России», — сообщили в посольстве.

В дипмиссии подчеркнули, что все референдумы соответствовали первой статье Устава ООН, которая включает в себя право народов на самоопределение. Кроме того, Мешков предоставил министерству перевод на французский язык выступления президента России Владимира Путина, состоявшегося в Кремле 30 сентября.

В МИД Франции указали, что российский посол был вызван с целью «выразить осуждение незаконной аннексии» четырех областей. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули отказ признавать новую территориальную принадлежность регионов, сославшись на «незаконные аннексии». В министерстве также назвали фиктивными итоги референдумов.

О вызове российского посла во французский МИД стало известно 3 октября. Причины подобного решения не уточнялись.

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Варвара Кузьмина
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