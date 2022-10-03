Стало известно о создании мощной крепости ВСУ в ДНР

Силы ВСУ превратили станцию переработки газа в районе поселка Спорного в ДНР в крепость

В районе поселка Спорное Бахмутского района Донецкой народной республики (ДНР) формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратили станцию переработки газа и ее подземные уровни в прочно укрепленную крепость, в которой скрытно расположено много военной техники. О создании нового мощного укрепленного объекта украинской армии стало известно РИА Новости.

«Это станция перекачки. Там, предположительно, находится противник — ВСУ. Мы предполагаем, что там у них находятся подвалы до пяти этажей вниз. То есть по аналогии с "Азовсталью" такие же подвалы находятся, потому что они как сидели там, так и сидят», — рассказал командир мотострелкового взвода Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Орел», позиция которого расположена близ поселка.

Военнослужащий отметил, что в районе газовой станции часто наблюдается техника советского и иностранного производства, а сам объект также используется в качестве перевалочной базы для украинских диверсионно-разведывательных групп.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ предприняли попытки прорваться в регион с трех направлений.