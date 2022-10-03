Сообщение о вручении повесток россиянам в Германии оказалось недостоверным

Сообщение о вручении повесток живущим в Германии россиянам оказалось недостоверным

Сообщение о том, что россиянам, живущим в Германии, будут вручать повестки, оказалось недостоверным.

В TikTok было опубликовано видео (на данный момент, вероятно, удалено, однако его скрины начали распространяться в соцсетях 1 октября), в котором утверждается, что посол России в Германии якобы заявил, что диппредставительство страны в Берлине будет выдавать повестки с призывом на военную службу российским гражданам, находящимся на территории ФРГ.

На кадрах записи также продемонстрирована полученная адресатом повестка, однако в ней сообщается, что призывнику необходимо явиться в военный комиссариат в Москве. Никаких иных доказательств и подробностей распространяемых сведений или же точной цитаты посла не приводится.

При этом на официальном сайте российского посольства в Германии указанная информация отсутствует: никаких сведений о недавних выступлениях посла Сергея Нечаева или же его комментариях не указано. Подобных заявлений, приписываемых ему, нет ни в хронике сообщений пресс-службы посольства, ни в ленте всех интервью, статей и выступлений.

У сотрудников посольств в целом нет полномочий вручать гражданам повестки — согласно данным официального информационного портала «Объясняем.рф», соответствующие действия может совершить лишь сотрудник военкомата, предъявив удостоверение, а также «иные граждане, уполномоченные военным комиссаром, входящие в состав его аппарата усиления». При этом повестки доставляются исключительно по месту регистрации или работы.

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский еще 22 сентября уточнял, что граждане РФ, проживающие за пределами страны, не подлежат призыву по объявленной накануне частичной мобилизации.

Ложные утверждения, приписываемые послу Нечаеву, не получили широкого распространения в СМИ — в соцсетях фигурировал лишь один ролик и его скрины. В свою очередь, опровержение фейка было опубликовано в некоторых региональных изданиях и онлайн-сообществах (к примеру, «РИА Кабардино-Балкария» и группа «Майкоп Адыгея» во «ВКонтакте»).